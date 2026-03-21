極限の空腹がそうさせたのか。「パーラーカチ盛りABEMA店」3月20日放送回では、ひつじねいりの松村祥雄が人気パチンコを実戦。2分の1を突破できるか否かの局面でまさかのひと言を発して、スタジオをざわつかせた。【映像】大当たりを願い叫びまくるひつじねいり・松村祥雄当初は「人間ドック」のロケと聞かされていた。ロケ地の仙台に到着したのは午後1時。松村は「昨日の夕方5時」から食事をしていないそうで、「こんなに食う