俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が公開され、シリーズ最大規模となるアクションシーンが大きな話題を集めている。迫力ある戦闘描写の裏側には、日本のアクション・スタント界を代表するレジェンドたちの存在があった。【画像】記事内で紹介しているシーンに関連するメイキング＆場面写真本作は、野田サトルの同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）を原作に、明