TBS井上貴博アナウンサー（41）が、20日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。「日米関係の現在地」について私見を述べた。番組冒頭で、19日（日本時間20日未明）に米ワシントンのホワイトハウスで開かれたトランプ大統領と高市早苗首相の首脳会談について取り上げた。井上アナは「イラン情勢をめぐってはトランプ大統領がここ最近、特にSNS上で『アメリカへの忠誠心はどのくらいなんだ』と試すような発信を繰り返