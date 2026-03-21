中東情勢の緊迫化によりドバイ経由の花の空輸が滞り、卒業式シーズンに欠かせないバラが約2割値上がりしている。石油由来のポリエステルへの影響も懸念され、新入生の制服が約10%値上がりする可能性がある。福島・いわき市では重油の供給が滞り、温浴施設が露天風呂の使用を休止しているが、状況が続けば休館せざるを得ないという。ドバイ空港経由のバラの仕入れ値が急騰中東情勢の緊迫化…その影響は、店頭に色鮮やかな切り花が並