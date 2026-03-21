アメリカの国防総省が導入した取材規制をめぐり、ワシントンの連邦地裁は20日、「違憲」との判断を示しました。国防総省は去年9月、報道する前に当局の承認を得るよう求める新たなルールを示し、ほぼ全てのアメリカメディアがこれを拒否し、取材記者証を返納しています。この取材規制についてニューヨーク・タイムズは去年12月、「報道の自由」を保障する憲法修正第1条に違反するとして、ワシントンの連邦地裁に差し止めなどを求め