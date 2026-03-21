“かわいすぎるプロ雀士”として昨夏デビューした爰河真里亜（ここかわ・まりあ、24）が、所属する最高位戦日本プロ麻雀協会のD2リーグの21日開幕を前に取材に応じ、意気込みを語った。昨年はデビューとなった後期D3リーグを43位で終え、最短でD2リーグへ昇格。第4節では自身の卓の対局模様がYouTube「最高位戦チャンネル」で生配信されるなど、さまざまな経験を積んだ。「所作の部分などでご迷惑をかける部分もありましたが、試合