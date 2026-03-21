2026年3月21日午前1時半ごろ、北海道岩内町の雷電山で、登山中の道内に居住する男女3人が、吹雪などの影響で6合目付近から下山できなくなり、道警に救助を要請しました。岩内町を含む後志地方では、3月20日夜から暴風雪警報が出ていて、3月21日の未明には断続的な雪が降り、複数の地点で最大瞬間風速20メートル前後の強風を観測していました。3人は3月20日、2泊3日分の食料を持って入山しましたが、夜になって雪や風が強まり