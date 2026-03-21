歌手麻倉未稀（65）が20日までにブログを更新。8年通った病院との“別れ”を報告した。麻倉は「2017年、4月に番組の健康診断で乳がんが発覚！それから、私の人生が激変した」と切り出し、「東大病院の乳腺外科で生検を受け、『悪性腫瘍乳がんです。』との先生の言葉に『やっぱり、悪性だったんだ！そうか、仕事はどうなるんだろう？歌えるのかな？』などなど、走馬灯のように様々な思いや感情が映像を見ているかのように何度