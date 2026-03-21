「元祖メガネっ子アイドル」のタレント時東ぁみ（38）が20日、インスタグラムを更新。鋲ジャンを着用したグラビアを投稿した。時東は「写真はFRIDAYグラビアで衣装として使用したときのです」とコメントし、黒い鋲ジャンを着用したグラビアをアップした。時東はボトムスは着用せず、後ろ向きで美ヒップを強調。刺激的な姿を見せている。この投稿にフォロワーからは「えぐいて！これはえぐいて！」「下、履いてない？一瞬ドキッ」「