気象予報士でタレントの穂川果音（40）が20日にインスタグラムを更新。キャミワンピース姿を投稿した。穂川は「毎回、友達との服装の季節感のズレを感じています笑外出るときは、ちゃんと羽織りもの着ているよ!!!」とコメントし、友人との食事風景を投稿した。穂川は白いキャミワンピースを着用しており、二の腕やデコルテを露出させている。この投稿にフォロワーからは「美人過ぎだよ」「ノースリーブ姿可愛い」「刺激強すぎる