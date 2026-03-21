女優でタレントの指出瑞貴（31）が20日までにインスタグラムを更新。サウナ満喫ショットをアップした。指出は「#さしサ活#sauna#サウナ」とつづり、顔をほんのりと赤く染めた、ビキニ姿のサウナショットを投稿した。この姿にフォロワーからは「ナイスバディな眼福ショット」「めちゃくちゃ美ボディ過ぎお、大きい」「なんでグラビアのオファーこないの？」「瑞貴ちゃん、スタイルよすぎ」とコメントが寄せられている。指出は東京