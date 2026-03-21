ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が20日までにインスタグラムを更新。東京でのイベントを報告した。竹中アナは「今から東京に!!半年前には、私が東京でカレンダーブックのお渡し会やファンミーティングを行うなんて思ってもいませんでした」とつづり、空港でのショットを公開した。続けて「沖縄でお仕事をしている私だからこそ、週刊プレイボーイさんやデジタル写真集で私を知ってくださった方が、本当に東京でイベントなん