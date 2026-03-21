キャッチボールを終え、ゲレロ（右）とポーズするブルージェイズ・岡本＝ダンイーデン（共同）ブルージェイズの岡本は敵地でのオープン戦には出場せず、主砲ゲレロ相手に和やかにキャッチボールするなど軽めの調整を行った。開幕戦は本拠地で、ちょうど1週間後。「しっかり準備してコンディションを整えたい」と語った。21、22日のオープン戦は出場予定でメジャー1年目に向け、状態を上げていく。（ダンイーデン共同）