ボディーメーク競技団体APF（Asia Physique Federation）の大会でビキニ部門優勝経験を持つフィットネスモデル小山瑞貴さんが20日までに、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げた肉体美を投稿した。「強くあれ、女性たちよ人生は才能じゃない勝つまでやる執念だ」とつづり、黒のトレーニングウエアを着用した曲線美際立つショットを公開した。さらに「自らの不屈の精神の主人公。人生は才能ではない。それは執着だ。ボディーメ