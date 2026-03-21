２０日午後１０時５０分頃、岡山県倉敷市田ノ上新町の市道で、いずれも１９歳の男性４人が乗った乗用車が道路脇の電柱に衝突した。この車を運転していた同市四十瀬、塗装業島田永（はるか）さんと助手席にいた同市片島町の会社員日笠永暉（とき）さんが頭や体などを強く打ち、搬送先の病院で死亡した。後部座席に乗っていた男性会社員２人も重傷を負った。岡山県警倉敷署によると、現場は片側３車線の見通しの良い直線道路で、