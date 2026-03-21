テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が20日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。三谷アナは「体の半分以上が脚に見える!!激盛れ衣装ありがたや」とコメントし、ブラウスにデニムを合わせたカジュアルコーデを公開した。この投稿にフォロワーからは「三谷さんスタイルよすぎ」「脚長すぎワロタ」「とんでもなく、脚長の小顔」「もぉモデルさんみたい」とコメントが寄せられている。