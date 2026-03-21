グラビアアイドルの三田悠貴（27）が20日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「パパとランチした」と報告。ボディーラインくっきりのグレートップス姿で、父とパスタやピザを食したショットを公開した。「朝から色々まわって2万歩あるいたと知った夜むっちゃびっくりしとった」と父娘で満喫した1日を過ごしたことを伝えた。また、別の投稿では「R・I・P GIRLS2025写真集よりソロデジタルが発売されました