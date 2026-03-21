女優ハ・ジウォンとSISTAR出身のソユが、“健康美”のイメージを一変させた。かつての引き締まった体型から、“骨ばった細身”ともいえるほどの変化が話題となっている。【写真】46歳!? ハ・ジウォンの「無修正写真」に驚きの声ハ・ジウォンとソユは、もともと筋肉質でしなやかな体が魅力だった。しかし、ダイエットの過程で筋力トレーニングを行わず筋肉を落としたことで、以前よりもさらにスリムな体型になった。YouTubeチャンネ