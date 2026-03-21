20日、米ワシントンのホワイトハウスで、取材に応じるトランプ大統領（右）（ロイター＝共同）【ワシントン、ロンドン共同】トランプ米大統領は20日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保に日本や中国、韓国が協力するよう改めて要求した。英政府は20日、海峡を航行する船舶を保護するため米軍による英国の基地の利用を許可すると決めたが、トランプ氏は「非常に遅い対応だ」と不満を述べた。ホ