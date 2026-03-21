【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは20日、イランがインド洋の英領チャゴス諸島ディエゴガルシア島にある米英共同基地に向け中距離弾道ミサイル（IRBM）を発射したと報じた。基地には命中しなかったという。