気象台は、午前9時41分に、大雪警報を旭川市、東神楽町、東川町、美瑛町、上富良野町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・旭川市、東神楽町、東川町、美瑛町、上富良野町に発表 21日09:41時点上川地方では、21日昼過ぎまで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□大雪警報【発表】積雪21日昼過ぎにかけて警戒12時間最大降雪量40cm□なだれ注意報22日にかけて注意■富良野市