フリーレンとともに冒険し、魔王を倒した伝説のパーティーの勇者。自称イケメンのナルシストですが、仲間思いで、困っている人を助けずにはいられない内面もイケメンな真の勇者。フリーレンが“人間を知りたい”と思ったきっかけとなる重要人物です。All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレ