不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム 賃貸・駅ランキング 埼玉県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。本記事では、1LDK〜2DKのカップル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】第2位：蕨駅2位は「蕨」駅。JR京浜東北・根岸線で隣の「西川口」駅とは一駅の