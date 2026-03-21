日産が大阪にソフトウェア開発拠点を開設日産は2026年3月19日、車両用ソフトウェアの開発力を強化するため、大阪府大阪市に新たなサテライトオフィスを新設すると発表しました。昨今の自動車産業で重要視されるSDVの開発を後押しする拠点で、同年4月1日より稼働を開始します。【画像】これが日産「リーフ」の“AI自動運転タクシー”です！ 画像を見る（8枚）自動運転やコネクテッド機能の高度化に伴い、複雑化するソフトウェ