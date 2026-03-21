21日未明、寒河江市で物置小屋の天井や壁面を焼く火災がありました。小屋の中では薪ストーブを使っていたということで、警察と消防で火災との関連を調べています。 警察によりますと、21日午前0時30分ごろ、寒河江市白岩の農業の男性(45)の自宅敷地内にある物置小屋付近から火の粉が舞っているのを通行人が見つけ、119番通報しました。消防の放水により火は約1時間後に消し止められましたが、物置小屋の天井や壁面が焼けま