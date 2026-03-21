2026年3月20日、札幌・中央警察署は、窃盗の疑いで札幌市に住む無職の女（61）を逮捕したと発表しました。女は3月20日午後1時15分ごろ、札幌市中央区大通西2丁目の百貨店内にある衣料品店で、ネックレス1点（販売価格5万1700円）を盗んだ疑いがもたれています。女は会計を済ませていない商品のネックレスを、自分が着ていた服の中に隠しましたが、警備員が犯行の一部始終を見ていました。女が店の外に出ようとしたところで警備員に