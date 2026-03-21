俳優の芳根京子（29）が21日までに、自身がアンバサダーを務めるスポーツブランド『ルコックスポルティフ』の公式インスタグラムに登場。爽やかなスポーツウェア姿を披露した。【写真】「Tシャツも芳根ちゃんもかわいい」涼しげなスポーツウェア姿を披露した芳根京子（メイキング動画あり）同ブランドのインスタでは、「ブランドアンバサダー芳根京子さんが着こなす2026年春夏アイテム」と紹介され、芳根がイエローや白などの