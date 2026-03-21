米男子ゴルフのバルスパー選手権は20日、フロリダ州パームハーバーのイニスブルック・リゾート（パー71）で第2ラウンドが行われ、47位で出た平田憲聖が69で回り、通算2アンダー、140の27位に浮上した。68をマークした金谷拓実が1アンダーで37位。71の久常涼はイーブンパーの49位で決勝ラウンドに進んだ。任成宰（韓国）が69で、通算9アンダーで首位を守った。1打差の2位はデービッド・リプスキー（米国）。（共同）