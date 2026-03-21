TBSラジオ『荻上チキ・Session』（月〜金後5：00〜生放送）の公式Xが20日に更新され、フリーアナウンサー・南部広美が体調不良により番組を降板すると伝えた。【Xより】南部広美アナの体調不良による番組降板について説明【全文】「昨年末から体調不良でお休みしている南部広美さんですが、この3月をもって、正式に番組から離れることになりました」と報告した。「南部さんは昨年末に体調を崩して入院し、退院後も治療を