糖質制限中はお酒をどれくらい飲んでいいの？ 【糖質Q&A】お酒を飲むなら断然ワイン！ 飲むのは結構。 ただし、飲むなら断然ワインがオススメです。 白ワインには酒石酸という成分が含まれており、やせる効果があると言われています。 量としてはふたりでボトル1本くらい。 反対に避けたほうがいいのはビールで