子どもが学校で友だちにケガをさせてしまった。相手側に誠意をもって対応しようとしたところ、治療費以外の「意外な費用」を求められた──。そんな戸惑いの声が、弁護士ドットコムに寄せられました。相談者の子どもは、学校行事のレクリエーション中にふざけて、同級生にケガを負わせたといいます。同級生の保護者に謝罪したところ、保険でカバーできる治療費に加えて「習い事の月謝」や「参加予定だったイベントのキャンセル料」