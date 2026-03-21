【NASCAR】第5戦 ペンズオイル400（ラスベガス・モータースピードウェイ／日本時間3月16日）【映像】レース後に喧嘩勃発＆物議を呼んだ報復行為アメリカを代表するレースで、チェッカー後にドライバー同士が衝突する場面が発生し、サーキットや中継が騒然となった。NASCARの第5戦は全267周のレースが終わり、優勝したのはヒールとして人気のデニー・ハムリン。昨年もラスベガスを制したハムリンの今季初勝利に会場が沸いた一方