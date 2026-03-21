赤色灯21日午前2時45分ごろ、福井県坂井市の海岸で釣りに来ていたベトナム人技能実習生から「友人が海に落ちた」と県警に110番があった。福井海上保安署によると、1人が救助され4人が行方不明。海保や県警が捜索している。海保によると、高波にさらわれた可能性がある。