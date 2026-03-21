一般公開が始まった皇居・乾通りで散策する人たち＝21日午前桜の時季に合わせた皇居・乾通りの一般公開が21日、始まった。29日までの9日間実施し、午前9時から午後3時半まで入場できる。事前の申し込みは不要。乾通りは、東京駅の丸の内側にある坂下門から宮内庁庁舎前を通り、北の丸公園側の乾門に抜ける約750メートルの並木道。沿道にソメイヨシノやサトザクラなど約100本のサクラ類が植えられている。一般公開は上皇さま