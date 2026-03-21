米国代表の主将としてWBCに出場したアーロン・ジャッジ外野手（33）が20日（日本時間21日）、大リーグ公式サイトなど米メディアの取材に対応。次回WBCと28年に開催されるロス五輪への出場意欲を示し、WBCについてはシーズン中の開催変更を訴えた。ジャッジは米メディアの取材に応じ、WBCについて「最高だったよ。優勝できなかったのは残念だけど、彼らと一緒にいられたこと、あのチームの一員でいられたことが特別な体験だった