[3.20 ブンデスリーガ2部第27節 カールスルーエ 3-1 G・フュルト]カールスルーエのFW福田師王が20日、ホームでのブンデスリーガ2部第27節グロイター・フュルト戦(○3-1)で決勝ゴールを挙げた。後半36分に途中出場した福田は1-1の同アディショナルタイム3分、セットプレーで左右に揺さぶった流れからファーでヘディング。左ポストに当たりながらも決まり、2-1とする逆転弾を奪った。21歳の福田は今季ボルシアMGから期限付き移