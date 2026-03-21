引っ越しシーズン到来！先週に引き続き、業界大手のサカイ引越センターで宮近＆吉澤がスタディー今回は大型家財の運搬を中心に学ぶ！ 担架のように家具を持ちあげ、最大２００キロもの家財が運べるというモッコを使い、大きなタンスを二人で運ぶ！さらに引っ越しのプロが使う通称「スキー板」その使い道とは？引っ越し作業でへとへとになった宮近＆吉澤に注目です！！ 最新話はTVer 過去回はHuluで配信中！ 次週は