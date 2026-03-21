2026年3月20日午後5時すぎ、標茶町多和の道道を走行中の車が、道路の左手にクマがいるのを目撃して警察に通報しました。警察によりますと、体長1メートルほどの子グマとみられ、クマは車の前をゆっくりと横断し、右手にある森の中に姿を消したということです。目撃された場所の約100メートルほど先には住宅がありました。クマの痕跡は確認できなかったということです。警察が周辺をパトロールして、周辺住民に注