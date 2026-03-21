SNS総フォロワー200万人超！TikTok発の大人気キャラクター「らぶいーず」と、日本テレビの週末の朝を支える「シューイチ」が、4月からコラボすることが決定！さみしがりや「すもっぴ」とツンデレな「ぴょんちー」など、愛らしいキャラクターたちの何気ない日常を描いたショートアニメを「シューイチ」で毎週土曜日・日曜日に放送する。アニメの初回放送は2026年4月4日（土）。◎放送時間：毎週土曜日あさ8時20分ごろ〜、毎週日曜日