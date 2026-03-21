10日、ブルペンで投球練習するパドレス・松井＝ピオリア【ピオリア共同】米大リーグ、パドレスのスタメン監督は20日、左脚の内転筋を痛めて調整が遅れている松井裕樹投手が開幕を負傷者リスト（IL）入りして迎えることを明らかにした。松井は2月19日に実戦形式での投球中に負傷し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表を辞退。現在はブルペンでの投球練習を再開しており、スタメン監督は「いい感じで回復してい