日本時間3月16日に開催された第98回アカデミー賞授賞式。賞の行方も気になるが、ロサンゼルスの各所で開催されるアフターパーティーには、今年の賞レースに絡まなかった俳優たちや、モデル、ミュージシャンらハリウッド中の一流セレブが参加する。レッドカーペットの華やかさ＆大胆さは格別だ。そこで、毎年恒例のVanity Fair誌主催のオスカー・パーティーでキャッチされたセレブの装いをご紹介！【写真】アフターパーティーを彩