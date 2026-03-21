2024年11月にこの世を去った元横綱北の富士勝昭氏（享年82）。解説者としても人気を博し、NHKの吉田賢アナウンサー（65）とは名コンビで知られていた。「私の無二の恩人です」と感謝する吉田アナが語る「北の富士像」とは──。【もっと読む】綱とり安青錦は？ 横綱大の里の逆襲？ 相撲実況歴38年、元NHK吉田賢アナが3月場所を占う──北の富士さんがNHK大相撲中継の専属解説者になったのは1998年。当時、吉田さんは30代後半。