侍ジャパンのWBC連覇はならなかったが、ドジャース大谷翔平選手（31）は「副収入」で世界ナンバーワンを達成した。米スポーツビジネス専門メディア「スポーティコ」によると、2026年はスポーツ界史上最高額となる1億2500万ドル（約194億円）になる見込みで、アスリート史上最高額であり、他のMLB選手がフィールド外で得ている収入の10倍以上に相当するという。【写真】大谷も「勝てる要素のある試合」と悔いた 侍J最悪のWBC8強止