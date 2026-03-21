大田市大徳区文坪洞（テジョンシ・デドクク・ムンピョンドン）自動車部品業者の火災現場で連絡が途絶えた14人のうち10人が遺体で見つかった。◆10人救助、4人捜索中消防庁などによると、消防当局は21日0時20分ごろから工場の3階で9人の遺体を相次いで発見した。9人はともに工場3階のスポーツジムで発見された。遺体は毀損がひどく身元が分からない状態だと消防当局は伝えた。消防当局の関係者は「ジムは工場3階の隅にある」とし「