関西若手芸人の登竜門『第55回NHK上方漫才コンテスト』が20日、NHK大阪放送局で開催され、例えば炎（タキノ ルイ、田上）が優勝した。【写真】『第55回NHK上方漫才コンテスト』本選出場8組発表関西を拠点に活動（過去を含む）する結成10年未満の芸人が対象で、漫才・コント・ピン芸を問わない。豪快キャプテン（本戦初出場）、侍スライス（本戦初出場）、シカノシンプ（本戦初出場）、ジョックロック（本戦初出場）、例えば炎