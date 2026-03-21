第９８回選抜高校野球大会第２日の２０日、２年連続６度目出場の花巻東は１回戦で智弁学園（奈良）と対戦し、０―４で敗れた。万谷堅心投手が七回まで毎回の計１０三振を奪う力投を見せたが、打線が相手エースに３安打、無得点に封じられ、２回戦進出はならなかった。得意の打撃磨き、久保村先陣切る一回、憧れの甲子園で迎えた初打席。「チームに勢いをつけるため、絶対に打ってやる」。久保村冠太選手が２球目の直球を振り抜