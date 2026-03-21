ヒルトン東京お台場は、「ストロベリーアフタヌーンティー」を3月1日から5月17日まで提供する。スイーツは、シュー生地にピスタチオとチョコレートのクリームを重ねたパリブレスト、いちご大福、フレッシュいちごとクリームやゼリーを組み合わせたいちご食べ比べ、マスカルポーネと綿あめのデザート、いちごショートケーキ、いちごヨーグルト、フルーツグラタン、いちごとチョコレートムース、チーズといちごのムースの9種類。セイ