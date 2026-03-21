20日夜、東根市の果樹畑で木杭約200本を焼く火災がありました。 警察によりますと20日午後8時30分ごろ、東根市若木四条通りの農業の男性（68)が所有する果樹畑から火が出ているのを近所の60代女性が気付き、119番通報しました。消防の放水により、火は約45分後に鎮火しましたが、木杭約200本が焼けました。家屋など建物への被害はありませんでした。この果樹畑では家庭ごみを燃やしていて、燃やしていた人が消えたと思い畑を離れ