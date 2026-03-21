J２勢が７チームを占める明治安田J２・J３百年構想リーグEAST-Aで、奮闘しているJ３のザスパ群馬。就任２年目の細貝萌社長は「初勝利を挙げたブラウブリッツ秋田戦、PK負けしたモンテディオ山形戦もそうですけど、内容的にはやりたいことができていた。チームとしての充実度が増してきた印象はあります」と前向きな見方を示していた。EAST-BのFC岐阜、WEST-Aの高知ユナイテッドFCなどが快進撃を見せている通り、J３勢にしてみ