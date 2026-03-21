ファンもマチも熱気に包まれました。人気アイドルグループ「嵐」のラストツアー。待ちわびていた全国のファンが週末、札幌に集結しました。「嵐」カラーに染まった３日間を取材しました。 ラストツアーの初日は札幌！ファンが続々と北海道へ 札幌から始まる嵐のラストツアーに、道外から続々とファンが詰めかけました。（愛知県から来た人）「嵐のためならどこでも飛ぶ覚悟で札幌に来ました」（